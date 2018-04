Deel dit artikel:











Medewerkers woningcorporaties staken voor meer loon en lagere werkdruk Medewerkers van woningcorporaties staken (foto: Lefier)

GRONINGEN/ASSEN - Woningcorporaties in het noorden van Nederland staken vandaag. Ze willen een betere cao.

Ook strijden ze tegen een voorstel van werkgeversorganisatie Aedes voor een nieuwe verdeling van de loonschalen. "Dat zou betekenen dat managers die nieuw zijn in de sector honderden euro's per maand meer zouden gaan verdienen, terwijl bijvoorbeeld een onderhoudsmedewerker honderden euro's minder zouden krijgen", zegt bestuurder Margreet Pasman van FNV Bouwen en Wonen.



Maatregelen

Medewerkers uit Drenthe, Groningen, Friesland en de kop van Overijssel en Twente doen mee met de staking. Ze eisen 2 procent loonsverhoging over 2017 en in totaal 3,5 procent over 2018. Verder willen de medewerkers maatregelen om de werkdruk te verlagen. Ook willen ze een regeling waarbij oudere werknemers een aangepast werkpakket krijgen dat zowel gunstig is voor henzelf als voor jonge en nieuwe collega's.



Om hun eisen kracht bij te zetten, lopen medewerkers vandaag van het Damsterplein in Groningen, door de binnenstad naar het kantoor van woningcorporatie De Huismeesters.



Loonsverhoging

De werkgever biedt de medewerkers over 2017 helemaal geen loonsverhoging en over 2018 slechts 1,5 procent. Hier zijn de werknemers en vakbond het niet niet mee eens. Zo missen de werknemers waardering voor hun werk.



Merkt de huurder er iets van?

Het is volgens Pasman mogelijk dat huurders iets merken van de staking. "Het kan zijn dat een geplande afspraak afgezegd wordt. Het is natuurlijk nooit onze bedoeling om huurders te raken, maar dat is inherent aan het staken."