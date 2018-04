Overval op buschauffeur in Emmen

EMMEN - Een lichtgetinte man heeft een overval gepleegd op een buschauffeur in Emmen.

De jongeman zou begin twintig zijn. Volgens de politie droeg hij tijdens de overval een pet met daarop de tekst Amsterdam en had hij een zwarte rugzak met rode en groene kleuren bij zich. De jongen had een soort van moedervlek in het gezicht.Het is onduidelijk of de jongen iets buit heeft gemaakt. De politie is nog op zoek naar hem en waarschuwt mensen niet zelf actie te ondernemen als zij hem zien, maar alleen 112 te bellen.