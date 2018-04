Wat moet je doen als je auto te water raakt? 'Eruit door de ruit'

ASSEN - Wie met de auto te water raakt, kan beter zichzelf redden dan wachten op hulptroepen. Voorkomen dat je auto in het water terecht komt is natuurlijk nog beter. Daarom voert de Veiligheidsregio Drenthe een bewustwordingscampagne.

Jaarlijks wordt de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) zo'n twintig tot vijfentwintig keer gealarmeerd omdat er een auto te water is geraakt. Vaak zijn de gevolgen ernstig, zoals bij het Stieltjeskanaal in juli 2016 . Door een defecte rem van een aanhanger kwam een auto in het kanaal terecht waarbij alle vier inzittenden om het leven kwamen.Gerrit-Jan Ruesink, hoofd risicobeheersing bij de VRD, vergelijkt het met brandpreventie. "We doen wel veel aan voorlichting over het voorkomen van brand. Maar op het gebied van waterongelukken doen we nog niet zoveel. Vandaar deze campagne."Brandweercommandant Jurjen Timmerman wijst er op dat er niet altijd omstanders zijn en dat het tijd kost om een van de twee beschikbare duikteams in Drenthe ter plekke te krijgen. "Helaas lukt het ons niet altijd om mensen te redden. De grootste kans om levend uit een auto te water situatie te komen is door jezelf te redden."Timmerman adviseert om de lifehammer in je deur te stoppen of aan het plafond te hangen. En als het dan toch gebeurt is het belangrijkst om rustig te blijven. En de slogan te onthouden: 'Zo snel mogelijk eruit via de ruit'."Doe je verlichting aan, dan kunnen andere mensen je ook vinden. Doe je gordel af. Mocht dat niet lukken, dan zit er een mesje in je lifehammer om die door te snijden. Met je lifehammer sla je vervolgens je ruit in. En dan zwem je rustig naar de kant," aldus Timmerman. Voor wie nog beter voorbereid wil zijn is er nog de mogelijkheid tot het volgen van een cursus.Moet je dan niet wachten tot de auto bijna helemaal met water is gevuld? Nee, zegt Timmerman. "Tegenwoordig hebben we heel andere inzichten daarover. We adviseren nu om zo snel mogelijk het voertuig te verlaten. Omdat niet alleen de tegendruk van het water het bemoeilijkt om de deur te openen, maar ook de modder op de bodem."Een vangrail langs alle kanalen zoals de Norgervaart ligt niet meteen voor de hand. Dan is de beste remedie volgens Ruesink: omrijden. "Als je in Assen woont en je moet naar Norg, dan kun je langs de Norgervaart rijden, maar je kunt ook rechtsom via Zeijen. Dan kom je ook in Norg en dan heb je niet deze akelige weg," aldus Ruesink.De Veiligheidsregio Drenthe heeft studenten aan het werk gezet om een systeem te ontwerpen zodat omstanders worden gealarmeerd als er een auto te water raakt. De uitkomsten van het onderzoek worden deze zomer verwacht.