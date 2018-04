Gebouwen in oude dierentuin Emmen maken plaats voor nieuwe initiatieven

EMMEN - Bouwhekken, containers en een kraan staan sinds vanochtend op het terrein van de oude dierentuin in Emmen.

De speelboom bij de speeltuin wordt gesloopt, net als voormalig horecapunt Nimmerzat."Deze gebouwen hebben geen functie meer", legt projectleider Erwin Kuipers uit. "Deze halen we weg, zodat er ruimte ontstaat in het park." Ook zijn de gebouwen gevoelig voor vandalisme.In het Rensenpark, vernoemd naar dierentuineigenaren Aleid en Jaap Rensen, komen wandel- en fietspaden. Langzaamaan worden er oude gebouwen en andere obstakels verwijderd. "Ook de oude vogelkooi wordt nog gesloopt."In het park blijft ruimte voor nieuwe initiatieven. "Jaap Rensen zei ooit: Wij hebben er ongeveer 25 jaar over gedaan om het park af te maken", zegt wethouder Jisse Otter. "Als wij nou ook eens 25 jaar bezig zijn, dan hoop ik dat het heel mooi af is."Op de plek van Nimmerzat komt een plein. Daar gaan Harrie Berken en Bianca Behrendt bezig met bestuurbare auto's. "Het zijn kleine auto's die bestuurd worden door de ouders of opa en oma", legt Berken uit.De initiatiefnemers kwamen op het idee tijdens een vakantie op Tenerife. "Harrie zat samen met een kameraad op een terras. En zag steeds van die autootjes voorbij rijden. De kinderen daar vonden het echt fantastisch", zegt Behrendt."Eerst wilden we op het Raadhuisplein, maar dat mocht niet", zegt Berken. "Maar eigenlijk vinden we dit mooier. Wij weten zeker dat het hier heel erg goed past."Vanaf Koningsdag zijn de mini-auto's te vinden in het Rensenpark.