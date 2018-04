Evenemententerrein straks geen knollenveld meer

NIJEVEEN - Geen natte voeten meer tijdens het eerstvolgende feest op het Nijeveense evenemententerrein. De schop ging vandaag de grond in om het terrein in Meppel op te knappen.

Het evenemententerrein wordt deels bestraat, krijgt riolering, licht- en waterpunten, verlichting en het voetbal en volleybalveld worden opgeknapt.Rudi Timmerman, bestuurslid van de handelsvereniging: ''Vandaag zijn we begonnen. Het is een project van acht weken en dan hebben we daarna een mooi evenemententerrein van 6.200 vierkante meter.''Dit was ook nodig want het terrein in Meppel is vaak nat. Zo nat dat bezoekers van beurzen en muziekfeesten met laarzen aan naar de feesttent moeten. Na een beurs waar de twaalfhonderd bezoekers opnieuw door de modder moesten lopen, was voor de Handelsvereniging de maat vol. Door riolering aan te brengen willen ze de overlast van water beperken.Het terrein kan gerealiseerd worden dankzij de inzet van Nijeveense bedrijven die het werk goedkoper uitvoeren dan de gemeente Meppel. Zo zou de renovatie minimaal 2,5 ton gaan kosten en dat geld zat niet meer in de begroting.De Handelsvereniging Nijeveen maakte samen met andere verenigingen uit het dorp een alternatief plan van twee ton. ''We hebben gezegd, we gaan dit maken voor 200.000 euro en we gaan zorgen dat we een top evenemententerrein krijgen."Het eerstvolgende evenement op het terrein is op 16 juni, dan begint de feestweek.