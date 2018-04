Deel dit artikel:











'Neem dode hagedissen mee' Het aantal levendbarende hagedissen gaat achteruit in Nederland (foto: Jelger Herder/RAVON)

De Stichting Bargerveen gaat samen met reptielen- en amfibieënstichting RAVON en de Universiteit Gent onderzoek doen naar de sterke afname van het aantal levendbarende hagedissen in Nederland.

Het gaat niet goed met de levendbarende hagedissen in Drenthe en de rest van Nederland. Ooit kwam de soort overal in overvloed voor, maar de afgelopen jaren neemt het aantal sterk af.



Oorzaken onduidelijk

RAVON meet sinds 1994 het aantal levendbarende hagedissen en komt tot de conclusie dat er op dit moment zestig procent minder dieren zijn. De oorzaak van die daling is onduidelijk. "We hebben geen idee, maar vaak gaat het om verschillende factoren", vertelt Marijn Nijssen van de Stichting Bargerveen.



Die factoren zouden volgens de stichting te maken kunnen hebben met onder andere vernietiging van het leefgebied, verzuring of vermesting van de bodem en het stellen van andere doelen voor de ontwikkeling van de natuur. Ook een virus of besmettelijke schimmels zijn niet uit te sluiten.



Bargerveen

In het Bargerveen is volgens Nijssen nog maar een paar procent van de oorspronkelijk populatie aanwezig. Nijssen: "Daar is wel een oorzaak voor aan te wijzen, omdat door hoogveenontwikkeling het gebied natter wordt en daar houdt de hagedis niet van. Maar ook in drogere gebieden waar de hagedis normaal gesproken wel leeft, gaat het niet goed."



Bewaar de hagedis

De organisaties vragen mensen die dode hagedissen tegenkomen om de dieren mee te nemen en te bewaren in diepvrieszakjes in de vriezer of gevuld met ethanol (in ieder geval zeventig procent). Na contact met RAVON wordt de dode hagedis opgehaald.



"Door dode hagedissen te onderzoeken, kunnen we er wellicht achter komen hoe de dieren zijn gestorven. Onze stichting richt zich op onderzoek naar voedselaanbod of het ontbreken van mineralen", vertelt Nijssen.