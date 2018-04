Deel dit artikel:











Vervoer op platteland gewaarborgd door samenvoeging Publiek Vervoer Groningen Drenthe combineert verschillend busvervoer (foto: RTV Drenthe) Publiek Vervoer Groningen Drenthe combineert verschillend busvervoer (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een hubtaxi, een buurt- of stadsbus en speciaal vervoer. Eerder losse vervoersbedrijven, maar vanaf vandaag werken ze allemaal samen onder de naam Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Directeur Jan Bos van de nieuwe vervoersorganisatie denkt dat deze samenwerking nodig is om het openbaar vervoer op het platteland te behouden. "Het zal niet direct een bezuiniging zijn, maar het vervoer zal zo wel betaalbaar blijven voor de toekomst. Er gaan steeds meer mensen gebruikmaken van het Wmo-vervoer, is de verwachting. Want we worden steeds ouder met zijn allen."



Effectiever en efficiënter

Buurtbussen en bussen voor doelgroepvervoer, zoals Wmo-vervoer of leerlingenvervoer, rijden nog al eens rond zonder passagiers. Dat heeft voor een groot deel te maken met de organisatie en coördinatie van de ritten. Publiek Vervoer wil dit optimaliseren. "Het wordt effectiever doordat je beter en gemakkelijker op je bestemming kunt komen door verschillende vervoersvormen te koppelen. En efficiënter doordat er minder lege ritten zijn", zegt Bos.



Hub

Op plekken waar op dit moment helemaal geen openbaar vervoer aanwezig is, kunnen mensen gebruikmaken van een hubtaxi, die ze naar de dichtstbijzijnde hub brengt. Een hub is een vervoersknooppunt waar verschillende vervoersvormen bij elkaar komen, zoals de auto, fiets, buurtbus en de gewone buslijnen. Inmiddels zijn er in Groningen en Drenthe vierenvijftig van dit soort punten.