Derde onderzoek naar dood Sharleyne

ASSEN/HOOGEVEEN - De rechtbank in Assen wil een derde deskundige benoemen die de dood van Sharleyne gaat onderzoeken.

Het 8-jarige meisje uit Hoogeveen werd in de nacht van 8 juni 2015 door twee buurmannen gevonden onderaan de flat De Arend. De mannen namen poolshoogte nadat ze een geluid hadden gehoord. Het meisje was al overleden toen ze gevonden werd. De moeder van Sharleyne wordt verdacht van het doden van haar dochter.Twee deskundigen die het lichaam van het meisje onderzochten verschillen van mening over de oorzaak van puntbloedinkjes in haar ogen en blauwe plekken in haar nek.De arts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) die het lichaam in eerste instantie onderzocht kon niet met zekerheid vaststellen of de sporen zijn veroorzaakt door de val of door verwurging. Een tweede deskundige is stelliger, volgens deze arts is Sharleyne voor haar val gewurgd.Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg aan de rechtbank om een derde deskundige, om meer zekerheid te krijgen over de oorzaak van de verwondingen van Sharleyne. Advocaat Paul van Jaarsveld, die de moeder van het meisje bijstaat, ziet geen meerwaarde in het horen van een derde deskundige, omdat die op basis van foto's en andere stukken aan de slag moet.De rechtbank gaat nu op zoek naar een deskundige, zowel het OM als advocaat van Jaarsveld hebben de voorkeur voor een patholoog uit Groot-Brittannië. De rechtbank hoopt dat de deskundige zijn werk kan doen voor de inhoudelijke behandeling van de zaak in juni.Een nieuw verzoek van de advocaat om de voorlopige hechtenis van de moeder van Sharleyne te beëindigen wees de rechter af.