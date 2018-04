Eigenaar Maxx Sports Hoogeveen veilt volledige inboedel

HOOGEVEEN - Eigenaar Max Jacobsen van Maxx Sports & Events in Hoogeveen veilt de inboedel van zijn tennis- en evenementencomplex.

De gemeente Hoogeveen kocht Maxx Sports onlangs voor 725.000 euro. De gemeente heeft de grond nodig voor de ontwikkeling van een kunstijsbaan en een nieuw overdekt zwembad.Jacobsen beklaagde zich over de manier waarop de aankoop tot stand kwam. Volgens de ondernemer is hij uitgerookt. "Achter mijn rug om is de gemeente met een belachelijk bod gekomen bij mijn bank en die heeft ermee ingestemd. Nu biedt de gemeente minder dan de helft van de WOZ-waarde die de gemeente zelf heeft vastgesteld", aldus Jacobsen. Wethouder Jan Steenbergen van Hoogeveen zegt dat de gemeente een marktconforme prijs heeft betaald.Jacobsen heeft nu besloten om de volledige inboedel van zijn bedrijf te verkopen. Het gaat om 349 kavels, bestaande uit onder meer de bar, voetbaldoelen, restaurantmeubilair, podiumdelen en een squashvloer.De kavels zijn te bekijken tijdens kijkdagen op 14 en 16 april bij Maxx Sports in Hoogeveen.