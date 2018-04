Deel dit artikel:











Nieuwe nestkasten voor boerenzwaluw in Hoogeveen Er hangen nu vier nestkasten voor de boerenzwaluw (foto: Pixabay.com)

In de wijk Krakeel in Hoogeveen zijn onder een loopbrug vier nestkasten voor boerenzwaluwen geplaatst. De zwaluwen broedden al vaker onder de brug, maar hadden daar niet veel ruimte.

Henk Derks van IVN Hoogeveen kwam op het idee om zelf nestkasten voor de zwaluwen te timmeren, toen hij las dat het Drentse Landschap bezig was met het plaatsen van kasten onder bruggen.



'Kuikens in het water'

Derks: "Er zaten altijd al wel negen broedparen onder die brug, maar er is maar weinig ruimte op de constructie. Daardoor vielen soms jonge vogeltjes in het water. Met de broedkasten hebben ze meer plek."



Het liefst wil Derks de nestkasten verspreiden door Krakeel. Een groep woningen in de wijk heeft balkons die over het water uitsteken en waar volgens de natuurliefhebber genoeg ruimte is voor een nestkast. "We moeten nog wel even overleggen met de bewoners, maar ik denk dat dat wel goed komt", zegt Derks.