Liveblog: FC Emmen - Telstar

VOETBAL - FC Emmen kan zich vanavond plaatsen voor de halve finale in de play-offs. De formatie van trainer Dick Lukkien moet dan wel winnen van Telstar.

FC Emmen - Telstar is een duel tussen de nummers 7 en 6 in de Jupiler League. Verschil tussen beide ploegen is 1 punt.Dick Lukkien kan vanavond niet beschikken over Jeroen Veldmate (geblesseerd), Anco Jansen (geschorst), Mario Bilate (geblesseerd) en Norair Mamedov (geblesseerd). Vanwege de afwezigheid van dit kwartet is er voor het eerst dit seizoen een basisplek voor Henk Bos, die start als spits naast Cas Peters.Opstelling FC Emmen:Telgenkamp; Gronsveld, Veendorp, Bakker, Siekman; Ben Moussa, Bijl, Loen, Chacon; Peters en BosVolg FC Emmen - Telstar live op Radio Drenthe of via de liveblog hieronder..