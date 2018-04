Deel dit artikel:











Eerste basisplaats Henk Bos bij FC Emmen Henk Bos start vanavond in de basis bij FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen hoopt zich vanavond in het thuisduel tegen Telstar te plaatsen voor de halve finale van de play-offs. Als de Drentse club wint dan is een directe plek in de tweede ronde een feit.

Dick Lukkien kan vanavond niet beschikken over Mario Bilate, Jeroen Veldmate, Alexander Bannink en Norair Mamedov vanwege blessures, terwijl Anco Jansen geschorst is.



Bos, Siekman en Chacon in basis

Daarom lijkt er dit seizoen voor het eerst een basisplek weggelegd voor Henk Bos. De verwachting is dat hij de plek van Jansen, naast Cas Peters, inneemt. Verder lijkt Michael Chacon de logische vervanger van Alexander Bannink en wordt Tim Siekman linksback waardoor Nick Bakker centrale verdediger wordt.



Nummers 7 en 6

FC Emmen - Telstar is een gevecht tussen de nummers 7 en 6 in de Jupiler League. Verschil tussen beide ploegen is 1 punt.



LIVE op Radio Drenthe

FC Emmen - Telstar is vanavond LIVE te volgen op Radio Drenthe vanaf 20.00 uur.