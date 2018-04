Deel dit artikel:











Politie schiet bij achtervolging van verdachte in drugsonderzoek De man werd aangehouden in Emmer-Compascuum (foto: Van Oost Media) De auto raakte een wieldop kwijt (foto: van Oost Media)

EMMER-COMPASCUUM - Op de Kanaal B Noordzijde in Emmer-Compascuum is vandaag een 23-jarige man uit de gemeente Emmen aangehouden na een achtervolging.

De politie wilde hem aanhouden in een lopend onderzoek naar drugshandel. De man ging er vandoor in een auto, waarmee hij tegen een politieauto botste. In Emmer-Compascuum stopte de man, hij stapte uit en vluchtte te voet verder. Agenten losten waarschuwingsschoten, waarna ze de man konden aanhouden. Er raakte niemand gewond.



Naast de 23-jarige zijn in hetzelfde onderzoek nog drie mensen aangehouden op verdenking van het kopen van drugs.