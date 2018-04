Militairen uit Assen vertrekken naar Irak en Mali

ASSEN - Militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen vertrekken de komende weken naar Irak en Mali.

Op de kazerne kregen beide groepen militairen uit handen van burgemeester Marco Out een plaatsnaambord van Assen uitgereikt, een traditie voor elke missie vanuit Assen. Het hoofdkwartier in een missiegebied wordt standaard omgedoopt tot Assen.Het is voor de rode baretten de eerste uitzending naar Mali sinds het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een ongeluk met een ondeugdelijke mortiergranaat. Daarbij kwamen twee militairen van het bataljon om het leven.Ondanks het ongeluk kijkt adjudant Ton Monster uit naar deze missie. "We hebben hier lang naartoe gewerkt en hard getraind. Een missie is voor ons toch altijd een soort finale." De meeste manschappen die naar Mali vertrekken kenden de overleden militairen persoonlijk. "Wij zijn erop gebrand om ook voor Kevin en Henry weer die kant op te gaan. Het is een stukje respect", aldus Monster.De militairen uit Assen reizen met zo'n tachtig mensen af naar Gao om voor de Verenigde Naties inlichtingen te verzamelen. "Wij gaan daar lange afstandsverkenningen uitvoeren", zegt majoor Nico Teerds. De militairen blijven vierenhalve maand in Mali.De groep die afreist naar Noord-Irak is een stuk kleiner, ongeveer twintig mannen uit Assen zullen daar helpen bij het opleiden van Iraakse en Koerdische militairen. Afgelopen zomer waren militairen uit Assen ook al in Irak.