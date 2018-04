Emmenaar voor de rechter voor gewelddadige overval op 73-jarige man

EMMEN - Een 32-jarige man uit Emmen, een 27-jarige man uit Klazienaveen en twee Servische mannen van 42 en 40 moesten vandaag voor de rechter verschijnen omdat ze worden verdacht van een gewelddadige overval op een 73-jarige man in Nes.

De man werd in juni 2016 in zijn huis overvallen, vastgebonden en zwaar mishandeld. Hij hield gebroken ribben en een kapotte neus aan de mishandeling over.De twee verdachten uit Servië probeerden vandaag de schuld van de overval in de schoenen van de man uit Emmen te schuiven. Volgens hen had hij ze voorgelogen over wat ze precies zouden doen in Nes. Hij had gezegd dat hij nog geld moest hebben van de bewoner, omdat die een crimineel zou zijn.De Emmenaar ontkent iets met de overval te maken te hebben, ook zegt hij dat hij er niet bij was. Wel gaf de man toe dat hij er een paar dagen geleden was om te kijken of er in te breken viel. Maar er viel volgens hem niets te halen.De zaak gaat woensdag verder en waarschijnlijk volgt dan ook de eis.De man uit Emmen zit op de moment een gevangenisstraf uit van 2,5 jaar voor zeven inbraken, autodiefstal en verboden wapenbezit. Hier werd hij op 24 mei van vorig jaar voor veroordeeld . Tijdens onderzoek van de politie naar die overval, werden de inbraken ontdekt en kwam de man uit Emmen in beeld.