'Laat de waterstofnerds uit Noord-Nederland maar eens aanschuiven bij BMW in München'

ASSEN - Noordelijke ondernemers kunnen profiteren van de sterke economie van de Zuid-Duitse stad München. Vooral de auto-industrie biedt kansen.

Een delegatie van ondernemers vloog twee weken geleden mee met de eerste vlucht van Groningen Airport Eelde en de luchthaven van München. Een feestje van Groningen Airport Eelde. Maar met de gedachte dat er mee uit te halen is uit de Zuid-Duitse regio dan alleen een korte vlucht van ruim een uur.Economisch gezien is München misschien wel de rijkste stad van Duitsland en met een werkloosheidspercentage onder de drie procent. Vooral de automotive industrie is er sterk.Alleen al bij de BMW-fabriek in München werken duizenden mensen die elke dag met de bus vanuit de hele regio naar de stad worden gebracht. En dan is er ook de grote chemiesector.Tijdens de reis van de Noordelijke luchthaven werden al plannen gemaakt voor een vervolg. De noordelijke exportclubs bijvoorbeeld. Dat is een club van exporterende ondernemers. Die kijken of ze in het najaar een afspraak kunnen maken met Duitse collega's. Zo zegt Gretha Jager van de club. "Je hebt er hoogwaardige industrie. Het is een universiteitsstad. Je moet hier specialismen zoeken."Gerard de Boer, ondernemer en bedenker van de TopDutch campagne, ziet ook kansen voor het Noorden. "De autoindustrie kijkt rond als het gaat om het maken van elektrische auto's. Toeleveranciers zijn aan het schuiven en denken na hoe ze hier mee om gaan. Voor een dieselauto heb je andere onderdelen nodig dan voor een elektrische auto. We zouden best eens met Dutch Techzone in Zuidoost Drenthe kunnen praten over mogelijkheden."Dutch Techzone is een samenwerkingsverband van gemeenten als Emmen, Coevorden en Hardenberg op het gebied van de maakindustrie. Ook het onderwijs doet hier in mee. Volgens De Boer een regio die een rol zou kunnen spelen in het elektrificeren van de Duitse auto's. En dan met name door het leveren van onderdelen.Vanuit de Nederlandse ambassade wordt ook meegedacht over de samenwerking tussen Noord-Nederland en Zuid-Duitsland. Met name op het gebied van waterstof. In Noord-Nederland houden verschillende bedrijven zich bezig met waterstof, zoals Resato in Assen en Holthausen in Hoogezand. Zij zien waterstof als de nieuwe brandstof van de toekomst.Resato zorgt voor de druk en helpt bij het bouwen van tankstations. En Holthausen heeft een elektrische Tesla omgebouwd, zodat deze gebruik maakt van waterstof. De Boer: "Ze willen heel graag BMW samen brengen met onze waterstofnerds in Noord Nederland. Dat moeten we maar eens gaan doen. Laten ze maar eens aanschuiven."De vlucht vanaf Eelde naar München wordt door Nordica Air dagelijks uitgevoerd. In april is de vlucht volgens de Estse luchtvaartmaatschappij nog niet overdreven goed gevuld. De maand mei is beter.Ondertussen wordt gekeken of Noordelijke ondernemers afspraken kunnen maken. Zover is het echter nog niet. En misschien is het wel een kwestie van lange adem. Maar volgens zowel De Boer als Jager moet je de kansen zien en pakken.