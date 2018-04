Cultuurprijzen voor Willemien Dijkstra en Danshuis Noord

ASSEN - Musicaltalent Willemien Dijkstra uit Sleen heeft vanavond de Drentse Talentprijs Cultuur gewonnen.

Ze wint een bedrag van 2.500 euro en een sculptuur van Els Mondt. De prijs wordt uitgereikt door Stichting Kunst & Cultuur.Op dit moment is Dijkstra te zien in de musical 'Was getekend, Annie M.G. Schmidt'. Vorig jaar speelde de 24-jarige Dijkstra in Ciske de Rat en het jaar daarvoor in Sweeney Todd.Danshuis Noord wint de eerste Drentse Anjer Prijs . De stichting die dansproducties organiseert krijgt 5.000 euro. De prijs werd uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe.De Drentse Anjer Prijs is een prijs voor een culturele organisatie die een bijdrage levert aan cultuur in Drenthe. Grensloos Kunst Verkennen uit De Wijk-IJhorst en Loods 13 uit Emmen waren ook genomineerd. Zij krijgen 1.000 euro.De Grote Culturele Prijs van Drenthe 2018 ging naar Harry Cock. Hij werd al eerder verrast. De prijs wordt vanavond officieel uitgereikt. Hij wint een bronzen legpenning en een bedrag van 10.000 euro.