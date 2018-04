Musicaltalent Willemien Dijkstra wint Drentse Talentprijs Cultuur

ASSEN - Musicaltalent Willemien Dijkstra uit Sleen heeft vanavond de Drentse Talentprijs Cultuur gewonnen.

Ze wint een bedrag van 2.500 euro en een sculptuur van Els Mondt. De prijs wordt uitgereikt door Stichting Kunst & Cultuur.Op dit moment is Dijkstra te zien in de musical 'Was getekend, Annie M.G. Schmidt'. Vorig jaar speelde de 24-jarige Dijkstra in Ciske de Rat en het jaar daarvoor in Sweeney Todd.