​Staatssecretaris Blokhuis: Psycholance verwarde mensen een mooi concept

ASSEN - "We moeten het uitzoeken, maar hoe het hier vorm krijgt, met een goed financieel plaatje, spreekt me erg aan." Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tijdens een werkbezoek aan de psycholance en de spoedpoli voor verwarde mensen.

Vorig jaar startte de proef met de spoedpoli op het GGZ-terrein in Assen. Vanuit heel Drenthe worden hierheen verwarde mensen gebracht die acute hulp nodig hebben. Een aantal maanden later kwam daar de psycholance bij. Voorheen was de politie daarbij vaak het sluitstuk en kwamen patiënten te vaak in een politiecel terecht.Dat is nu anders. Cees Vermeeren van GGZ Drenthe: "Wij zijn heel tevreden, maar vooral ook de ketenpartners als de politie, de ambulancezorg, de huisartsen en de ziekenhuizen, zijn blij dat we dit ontwikkeld hebben. En de staatssecretaris is positief."De spoedpoli nam in een jaar tijd 544 verwarde mensen op. Dat is meer dan de 500 die er nodig zijn om goed te draaien. De financiering van de spoedpoli is tot eind dit jaar door de gemeenten gegarandeerd. De vraag is hoe het daarna verder moet. Vermeeren: "Het is iets nieuws dat niet past in het pakket dat we nu kennen. En dan is het zoeken met elkaar, met name met de zorgverzekeraars en de gemeenten, wie welk deel gaat betalen volgend jaar."Ook Tjerk Hiddes van UMCG Ambulancezorg greep de gelegenheid aan om de staatssecretaris te overtuigen van het nut van in zijn geval de psycholance. Hiddes: "Wij denken dat we de businesscase in Drenthe rond krijgen. We hebben in eerste half jaar 300 patiënten vervoerd en we zeggen altijd dat een ambulance bij 600 patiënten per jaar net uit kan. Maar het is wel de vraag of dat in elke regio mogelijk is."Staatssecretaris Paul Blokhuis: "In heel Nederland staat het helpen van mensen met verward gedrag hoog op de agenda. Een van de dingen is het vervoer. We gaan het er daarom over hebben hoe we dat kunnen borgen. Je kunt niet zomaar zeggen: we stoppen met de proef en de auto gaat bij het grof vuil. Dus dat moet geregeld worden. En dat geldt ook voor de spoedpoli."De staatssecretaris denkt dat er nog goede gesprekken nodig zijn met de zorgverzekeraars en de gemeenten om de financiering structureel te regelen. Blokhuis: "Ze hebben hier een heel mooi concept en ik ga er heel welwillend naar kijken of we dat in de toekomst kunnen borgen."