Play-offvorm ver te zoeken bij FC Emmen FC Emmen is nog niet zeker van de play-offs na nederlaag tegen Telstar

VOETBAL - FC Emmen is drie wedstrijden voor het einde van het seizoen nog steeds niet zeker van deelname aan de play-offs. De formatie van trainer Dick Lukkien verloor op eigen veld met 3-2 van Telstar.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door de nederlaag is het verschil met de eerste twee concurrenten voor een plek in de halve finale, MVV en Cambuur, nog vijf punten en dat met nog drie duels te spelen.



Afwezigen

FC Emmen moest het stellen zonder Jeroen Veldmate, Mario Bilate, Alexander Bannink, Norair Mamedov en Anco Jansen (de eerste vier geblesseerd, Jansen geschorst) en startte daardoor met Tim Siekman als linksback, Michael Chacon als middenvelder en voor het eerst dit seizoen met Henk Bos in een vrije aanvallende rol.



Strafschoppen

De intenties van de Drentse club waren vanaf de eerste minuut duidelijk: voetballend op jacht naar een doelpunt. Telstar beperkte zich tot de omschakeling. In de eerste de beste aanval van de gasten werd het 0-1. Melvin Platje benutte een strafschop nadat hij zelf werd onderuit getrokken door Tim Siekman. Twintig minuten later deed Cas Peters hetzelfde. Nadat de spits onderuit werd gegleden in het strafschopgebied schoot hij de penalty binnen. Voor Peters was het zijn zestiende treffer van het seizoen.



Toch kwam Telstar daarna weer heel gemakkelijk op voorsprong. Jerdy Schouten werd geen strobreed in de weg gelegd na een afgeslagen ingooi: 1-2. Kort voor rust werd het zelfs 1-3 toen spits Andrija Novakovic simpel werd vrijgespeeld in de counter en Dennis Telgenkamp kansloos liet.



Dallinga

In de tweede helft bracht junior Thijs Dallinga nog wat schwung in het spel van FC Emmen. Zijn eerste goal in het betaalde voetbal (de 2-3) zorgde voor nog wat spanning in De Oude Meerdijk. Maar de gelijkmaker kwam niet meer. Wel zag het publiek nog een rode kaart nadat Youri Loen zijn tweede geel kreeg in de slotminuten.



