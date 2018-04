Deel dit artikel:











Boerderij op Dwingelderveld afgebrand Brand in een boerderij op het Dwingelderveld (foto: Archief RTV Drenthe)

DWINGELOO - Op het Dwingelderveld is vanavond een boerderij afgebrand.

Omdat de woning verderop in het veld staat, zijn er tankwagens aanwezig om het vuur te blussen.



De woning kan als verloren worden beschouwd en de brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat op de heide. Die kans is klein omdat het vrij nat is.



Of er mensen in de woning aanwezig zijn, is nog onduidelijk.