Lichtpuntje FC Emmen jongste doelpuntenmaker van het seizoen in Jupiler League

VOETBAL - Thijs Dallinga, de 17-jarige invaller van FC Emmen, scoorde gisteravond zijn eerste goal in het betaalde voetbal. De treffer van de Groninger die sinds kort aan de eerste selectie is toegevoegd leverde de Drentse club geen punt op in het duel tegen Telstar, maar wel een bijzonder feitje: Dallinga is namelijk de jongste speler die dit seizoen heeft gescoord in de Jupiler League.

Play-offvorm ver te zoeken bij FC Emmen

Dick Lukkien bracht Dallinga in de 58e minuut in het veld voor Tim Siekman bij een 1-3 stand. Een kwartiertje later schoot de aanvaller de bal hard achter Telstar-doelman Rody de Groot. "Ik was niet zo heel tevreden over mijn aanname, maar het schot was prima", aldus Dallinga.Toch kon Dallinga niet echt genieten van zijn bijzondere goal. "Nee, want we verspelen vandaag toch weer onnodig punten. We krijgen de doelpunten voor rust te gemakkelijk tegen. Daardoor wordt het heel lastig om het recht te zetten. Toch vind ik dat we in de tweede helft meer hadden verdiend dan slechts die ene treffer."Lukkien vond de eigenlijke aanvalsleider van FC Emmen Onder 19 een lichtpuntje in zijn elftal. "Ja, absoluut. En dat geldt ook voor Emil Bijlsma, die goed inviel. Het is mooi voor Thijs dat hij zijn invalbeurt heeft kunnen bekronen met een doelpunt. Hij ontwikkelt zich prima. Daarom hebben we hem, samen met Kjelt Engbers, ook beloond met een vaste plek bij de selectie."Over de toekomst is Dallinga duidelijk. "Ik mag volgend seizoen nog een jaar in de Onder 19 spelen, maar het liefst blijf ik bij het eerste. De contractonderhandelingen lopen overigens nog, maar ik heb het hier heel goed naar mijn zin."