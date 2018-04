Deel dit artikel:











Levendbarende hagedis in problemen: 'Bewaar ze in de vriezer of in een pot alcohol' Een levendbarende hagedis (foto: Jelger Herder/RAVON)

ASSEN - Het gaat niet goed met de levendbarende hagedis. Het aantal is sinds 1994 met 60 procent afgenomen in ons land. Jeroen van Delft, bioloog en projectleider van amfibieënstichting RAVON, noemt verschillende (mogelijke) oorzaken van deze ontwikkeling.

De levendbarende hagedis is in Drenthe op verschillende plekken te vinden. Ze komen voor in heidegebieden en hoogveengebieden. "Bijvoorbeeld het Dwingelderveld, het Bargerveen en het Fochteloërveen", somt Van Delft op. Stichting RAVON de Stichting Bargerveen en de Universiteit gaan uitzoeken waar de afname door komt.



Versnippering van landschappen

Dat er steeds minder van deze dieren zijn, kan meerder oorzaken hebben, zegt hij. "Zo heeft waarschijnlijk de versnippering van het landschap ermee te maken. De heideterreinen zijn veel kleiner geworden. En verdorring", gaat Van Delft verder, "dat speelt soms ook een rol. Het grondwater is in veel delen van Nederland erg naar beneden gegaan."



Kalktekort

Wat verder onderzocht wordt, is het voedsel dat de hagedis eet. Van Delft zegt dat door tientallen jaren zure regen weinig kalk zit in de heidebodem. "Dat lost op in de bovenste bodemlaag, waar insecten normaal hun kalk vandaan halen. Nu dat steeds minder beschikbaar is voor de insecten, de prooien van de hagedis, komen die in de problemen. En dus de levendbarende hagedis ook."



Hagedissen bewaren

Om het aantal hagedissen weer toe te laten nemen, roept Van Delft iedereen op om dode hagedissen te bewaren. "Het diertje is bruin van kleur en heeft lichte en donkere streepjes en vlekken. Je kunt ze in de vriezer doen of in een potje alcohol leggen."



Mensen die een hagedis vinden, hoeven het dier niet op de post te doen. "Vrijwilligers en medewerkers zullen er dan voor zorgen dat de diertjes in het laboratorium terechtkomen."