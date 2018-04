Speciale vacaturesite moet ouderen aan het werk helpen

ASSEN - Ouderenbond ANBO wil ouderen aan het werk helpen met een speciale vacaturesite.

Op de website kunnen werkgevers hun klussen en banen aanbieden. Werkzoekenden in heel Nederland kunnen zich inschrijven en solliciteren.De website richt zich voornamelijk op werkzoekenden van 45 jaar en ouder. "Je mag in Nederland natuurlijk niet discrimineren, dus op de vacatures op deze nieuwe site mogen ook jongeren reageren", zegt directeur Jan-Dick Verheul van uitzendbureau ErvarenJaren tegen de NOS. Het uitzendbureau is mede-oprichter van het platform.Volgens ANBO-directeur Liane den Haan blijft veel kwaliteit bij werkzoekenden onbenut. "Dat is niet alleen uiterst vervelend voor de betrokken werkzoekende, ook als samenleving kunnen we ons dat niet veroorloven."