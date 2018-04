OM in hoger beroep tegen alle straffen voor woningoverval Gees

GEES - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de straffen die zijn opgelegd aan alle vier verdachten van de woningoverval in Gees, waarbij Koert Elders om het leven kwam.

Hoofdverdachten Abdelhak B. en Anouar K. kregen straffen van twaalf jaar opgelegd. Tegen hen was vijftien jaar geëist. Yero V. werd veroordeeld tot zes jaar, tegen hem was dertien jaar geëist. Verdachte Fidan J. ging vrijuit omdat de rechter het OM niet ontvankelijk verklaarde.De straffen van de verdachten vielen lager uit vanwege vormfouten in het proces. De rechter vindt dat het OM heeft geprobeerd de rechtbank te misleiden. "Er is inbreuk gedaan op de gang van de rechtsorde en dat schaadt het vertrouwen", aldus de rechtbank afgelopen vrijdag.Het OM liet zaterdag weten de gang van zaken rond de vormfouten te betreuren, maar bestrijdt dat het de rechtbank wilde misleiden