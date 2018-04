Kirsten Ipema tweede wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld

RODEN - Gemeentebelangen wil opnieuw twee wethouders leveren voor het nieuw te vormen college van de gemeente Noordenveld. Kirsten Ipema is naar voren geschoven als kandidaat, naast Henk Kosters.

Gemeentebelangen is met negen zetels de grootste partij in de gemeente. De lokale partij heeft sinds 1998 consequent de meeste zetels in de raad. Niet eerder kreeg Gemeentebelangen echter zoveel stemmen als dit jaar.Ipema (37) is blij met de benoeming tot wethouderskandidaat. Ze kwam met de politiek in aanraking, omdat ze in in Langelo actief is voor Dorpsbelangen. Ze maakte zich onder andere hard voor een dorpscafé . Momenteel werkt Ipema nog als project- en teammanager bij ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.Ipema wordt trouwens niet de eerste vrouwelijke wethouder in Noordenveld. Vroukje Hartlief-Ananias ging haar namens Gemeentebelangen voor in 1998 tot 2002.Hoe het college in de gemeente Noordenveld er verder uit komt te zien, is nog niet bekend. De onderhandelingen zijn nog gaande.