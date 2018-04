Stelling: Ouderen zijn betere werknemers

ASSEN - Oudere werkzoekenden worden vaak niet op waarde geschat en maken minder kans bij het vinden van een nieuwe baan.

Dat vindt ouderenbond ANBO. Daarom hebben ze samen met uitzendbureau ErvarenJaren een nieuwe vacaturesite in het leven geroepen voor 45-plussers."Zeker de groep die aan het begin van de crisis werkloos raakte, komt maar moeilijk aan een baan", zegt algemeen directeur Liane den Haan van de ANBO. "Er kleeft een stigma aan oudere werknemers: ze zijn duur, niet productief, altijd ziek. Maar dat klopt allemaal niet."Wat vindt u? Hebben oudere werknemers juist veel voordelen ten opzichte van jongeren?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe.Gisteren vroegen we u of u let op de hoeveelheid suiker die u binnenkrijgt. Ruim 75 procent van de mensen zegt dat te doen. 1.865 mensen brachten hun stem uit.