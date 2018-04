Deel dit artikel:











Honderden kinderen krijgen buiten les: 'Er is meer dan de computer' Er wordt druk gespeeld en geleerd op het schoolplein van basisschool Het Octaaf in Assen (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting

ASSEN - In Drenthe doen honderd basisscholen mee aan Buitenlesdag. In plaats van in het lokaal, zijn de kinderen vandaag in de buitenlucht. Op kindcentrum het Octaaf in Assen zijn de kinderen en docenten enthousiast.

"Er is meer dan alleen de computer of de iPad", zegt schooldirecteur Elizabeth Kraster. "Het is belangrijk dat kinderen buitenspelen, de vrijheid ervaren, veel ontdekken en samen leren."



Behalve spelen, moesten de kinderen van het Octaaf nog wel aan de slag. Er stond onder meer een topografieles op het programma.



Het blijft voor de leerlingen waarschijnlijk niet bij één buitenlesdag. "Het krijgt zeker een vervolg. We kijken bij onze lessen steeds welke we er buiten kunnen geven", zegt Kraster.