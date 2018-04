Deel dit artikel:











Serie inbraken in Emmen, Erica en Oosterhesselen In Oosterhesselen is een ruit aan de achterzijde van de woning ingeslagen (foto: Politie Zuidoost Drenthe)

ASSEN - In een paar dagen tijd hebben er in de gemeente Emmen twee woninginbraken plaatsgevonden, en een poging daartoe. Gisteren was het ook raak in Oosterhesselen.

Donderdag werd een raam opengebroken van een huis aan de Toermalijndreef in Emmen. Wat er is meegenomen is niet bekend: de bewoners waren op vakantie. Wel is zeker dat het hele huis is doorgezocht.



Sieraden buit gemaakt

Twee dagen later was een huis bij Laan van het Kwekebos aan de beurt. Althans, dat was de bedoeling. Hier is geprobeerd het slot van de deur te forceren en is het kozijn vernield. De poging werd vermoedelijk rond 02.55 uur gedaan.



Erica ontsnapte ook niet aan de inbraken. Uit een woning aan de Verlengde Vaart ZZ zijn sieraden en een harde schijf gestolen. De daders braken het keukenraam open om binnen te komen. Toen ze de buit binnen hadden, vertrokken ze via de schuifpui.



Ruit ingeslagen

Gisteren werd in een woning aan de Edveensweg in Oosterhesselen ingebroken. Nadat een ruit aan de achterzijde van de woning was ingeslagen, grepen de inbrekers sieraden en een onbekend geldbedrag. De inbraak gebeurde tussen 19.30 en 22.30 uur.



De daders zijn nog niet gepakt. Of er een verband is tussen de inbraken, kan de politie nog niet zeggen. Mensen die iets verdachts hebben gezien, kunnen dit via 0900-8844 melden.