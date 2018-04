Deel dit artikel:











Meisje (15) aangerand in trein tussen Emmen en Coevorden Deze man wordt verdacht van aanranding van een 15-jarig meisje (foto: Politie.nl) De man greep het meisje en probeerde haar te zoenen (foto: Politie.nl)

EMMEN/COEVORDEN - Een 15-jarig meisje is op 5 februari aangerand in de trein van Emmen naar Coevorden. Dat heeft de politie vandaag naar buiten gebracht.

Het meisje zat in een coupé met meerdere mensen. Een man kwam bij haar zitten, greep haar vast en probeerde haar te zoenen. Ook greep hij het meisje in haar kruis.



Toen het meisje om 17.53 uitstapte, volgde de man haar ongemerkt naar de fietsenstalling. Daar randde hij haar opnieuw aan.



Opsporing Verzocht

De politie heeft beelden van de verdachte, maar heeft hem nog niet opgepakt. Daarom worden vanavond foto's van de man getoond in het programma Opsporing Verzocht.