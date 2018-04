Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 10 april In de nieuwsminuut aandacht voor het uitgebrande Anne de Vries-huisje (foto: RTV Drenthe)

Een brand heeft de voormalige boerderij van Anne de Vries, schrijver van Bartje, verwoest. Verder in het nieuws in een minuut: Lambert mag voor het eerst de wei in. Het lammetje werd eind maart met een hazenlip geboren. En FC Emmen lijkt totaal niet klaar voor de Play-offs, gisteren werd voor de derde keer op rij thuis verloren.