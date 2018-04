Verdriet om vernietigd historisch boerderijtje: 'Dit doet wel een beetje zeer'

DWINGELOO - Het huisje waar schrijver Anne de Vries werkte aan zijn boek 'De man in de jachthut', is niet meer. Een brand legde het boerderijtje gisteravond in de as.

Lian Flikkema van Natuurmonumenten is teleurgesteld. "Het is misgegaan. Er is niets meer van over. Het is heel erg als je het ziet, maar dat is bij iedere brand." Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.Natuurmonumenten had flink geïnvesteerd in het huisje, onder meer om het duurzaam te maken met zonnepanelen. "We hadden er volop plannen voor. We zouden starten met heidewachters. Dat zijn vrijwilligers die een week lang in het huisje zouden bivakkeren en informatie geven over het Dwingelderveld", vertelt ze. "Zij zouden een beetje de extra ogen en oren van Natuurmonumenten zijn."Flikkema weet nog niet wat er met het huisje gaat gebeuren. "We gaan eerst even bekomen van de schrik. Als het veilig is, gaan we het opruimen. Daarna kijken we of het herbouwd wordt of dat we alleen bepaalde resten bewaren.""Ik heb er gewoond van 1945 tot 1951", zegt een man die naar het puin staat te kijken. "Dit doet wel een beetje zeer."Een andere voorbijgangster reageert ook teleurgesteld. "Het is zo jammer. Het heeft historische waarde. Het huisje was van binnen nog precies zoals het vroeger was. Dat was wel heel erg mooi." De vrouw hoopt dat het huisje herbouwd wordt. "Ze hebben het toch vroeger hier ook zo gebouwd. Dan kunnen ze nu vast ook wel iets soortgelijks maken."