Meer Drenten hebben een soa, chlamydia komt het vaakst voor Het aantal soa's in Drenthe is met twee procent gestegen (foto: Pixabay)

ASSEN - Het aantal Drenten met een soa is met twee procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Sense Noord-Nederland, onderdeel van de GGD's in het Noorden.

De meest voorkomende geslachtsziekte is chlamydia. Een soa die volgens Fokke Postma van de GGD Drenthe/Groningen vaak wordt onderschat. "Als je het niet weet, kan de ziekte vervelende gevolgen hebben. Er kunnen bijkomende klachten ontstaan waardoor je bijvoorbeeld onvruchtbaar kunt worden", waarschuwt hij.



Het aantal aangevraagd soa-testen in Drenthe en Groningen is vorig jaar ook gestegen. Vooral jongeren onder de 25 jaar melden zich bij de GGD. "En de groep mannen die seks heeft met mannen. Dat is ook een groep die duidelijk aanwezig is bij ons", vertelt Postma. Dat is voor hem geen volslagen verrassing. "Dat zijn ook de groepen waar we de afgelopen jaren op hebben ingezet."



Vaker naar de huisarts

Postma is blij dat veel jongeren zich melden voor een test, maar hij hoopt dat ze ook vaker de huisarts weten te vinden. "Mensen geven aan dat ze het lastig vinden om naar de huisarts te gaan. Dat komt omdat ze daar eigenlijk voor andere zaken naartoe gaan. En als ze dan ook nog over seksualiteit en seks moeten praten, vinden ze dat moeilijk."