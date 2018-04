Deel dit artikel:











Aardbevingsschade in Emmen en Zuidlaren wordt vergoed Gedupeerden van aardbevingen in Zuidlaren en Emmen krijgen hun schade vergoed (foto: RTV Drenthe / Hielke Meijer) René van der Weide, Tjisse Stelpstra, Marcel Thijsen en Piet van Dijk lichten de regeling toe (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol)

ZUIDLAREN - Na Groningen en Langelo, krijgen ook gedupeerden van de aardbevingen in Zuidlaren en Emmen hun gemelde schade vergoed.

Dat hebben de NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat toegezegd aan gedeputeerde Tjisse Stelpstra, burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo, burgemeester Piet van Dijk van Aa en Hunze en wethouder René van der Weide van Emmen. Dat gebeurde tijdens een bestuurlijk overleg.



Vijfhonderd schademeldingen

De schadebeoordelingen die in opdracht van de NAM zijn uitgevoerd, worden zodoende aan de kant geschoven. ​In totaal kwamen na aardbevingen in het gebied ruim vijfhonderd schademeldingen binnen. Met name uit de gemeenten Aa en Hunze, Emmen en Tynaarlo kwamen meldingen. Alle gemelde schade wordt snel en ruimhartig voor 1 juli vergoed, volgens de partijen.



De verwachting is dat voor de zomer een definitief schadeprotocol voor de kleinere velden gaat komen. Er komt ook een wettelijke regeling voor eventuele schade door zoutwinning.



Snelste en gunstigste oplossing

"Dit is zeker de snelste en gunstigste oplossing", zegt gedeputeerde Stelpstra. Bij de door minister Wiebes voorgenomen pilot zou zo'n 60 procent van alle schademeldingen vergoed worden. Nu is dat zo'n 95 procent.



In de nieuwe situatie kan het zijn dat mensen een vergoeding krijgen terwijl de aardbeving niet de oorzaak van de schade hoeft te zijn, volgens Stelpstra. "Dus rechtvaardig is het niet per se. Maar zo doen ze het ook met zesduizend gevallen in Groningen, en mensen in Drenthe hebben recht op gelijke behandeling." De gedeputeerde zegt het gebaar van de NAM te waarderen en hoopt een streep onder het verleden te zetten.



Voor gedupeerden in Aa en Hunze heeft de nieuwe regeling grote gevolgen, volgens burgemeester Piet van Dijk. "In de oude situatie hadden we twee gevallen waar schade uitgekeerd kon worden. Nu zijn dat er 131. Dit zijn mooie afspraken waar we verder mee kunnen", aldus de burgemeester.



Aantreden Wiebes was een keerpunt

De regeling kwam niet zonder problemen tot stand. "Aan het einde hebben we niet hard meer hoeven onderhandelen, maar we hebben wel twee jaar moeten aankloppen voor een onafhankelijke schaderegeling", vertelt gedeputeerde Stelpstra. "Dit leidde soms tot irritaties van 'waarom krijgen we nooit antwoord?' Na de schaderegeling in Groningen is alles in een stroomversnelling gekomen."



Voor burgemeester Marcel Thijsen was het aantreden van minister Wiebes een belangrijk moment in het proces. "We hebben verschillende keren met minister Kamp gesproken. Een buitengewoon kundig man, maar Wiebes is wel flexibeler. Die heeft een andere visie dan Kamp. Dat was voor mijn gevoel wel een keerpunt."