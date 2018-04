Tweede verdachte kofferbakmoord vrijgelaten

EMMEN - De 24-jarige Emmenaar die donderdag werd opgepakt in verband met de moord op Ralf Meinema, komt vrij. Volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie is er geen reden de man langer vast te houden.

De man is ook niet langer verdachte in de zaak . Meer wil het Openbaar Ministerie (OM) er niet over kwijt.Dat betekent dat er nog één verdachte vastzit in verband met de zogenoemde ‘kofferbakmoord’. Dat is de 39-jarige Hans O. uit Emmen . Hij wordt verdacht van moord in vereniging.De man zit sinds 13 februari vast. Hij werd opgepakt in zijn huis in de wijk Rietlanden. In die wijk is ook het laatste telefoonsignaal opgevangen van de 31-jarige Meinema voor zijn lichaam werd gevonden.In de vroege ochtend van 31 maart vorig jaar werd het lichaam van de Klazienavener gevonden in de kofferbak van zijn auto. Die hing half in het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden.Of Hans O. heeft bekend, is nog niet duidelijk. Omdat de man nog in beperkingen zit, mag zijn advocaat niet met de media praten over de zaak.