Nieuw college Coevorden: nieuw industrieterrein nodig en liever geen tweede azc

COEVORDEN - Het nieuwe gemeentebestuur van Coevorden, met de vertrouwde wethouders Jan Zwiers (BBC), Joop Brink (PvdA) en Jeroen Huizing (CDA) denkt dat er een nieuw industrieterrein kan komen langs de A37. Dat staat in het coalitieakkoord tussen de drie partijen.

Kracht, energie en trots. Zo heet het nieuwe coalitieakkoord dat vanmorgen door de drie J’s werd gepresenteerd in het gemeentehuis. Daarin is veel aandacht voor het verder perfectioneren van het 'verbindend besturen', dat wil zeggen, beleid maken en uitvoeren met de samenleving. Maar ook een nieuw industrieterrein wordt genoemd.Coevorden heeft nu nog zo’n 20 hectare industrieterrein beschikbaar. “Als bij wijze van spreken de Tesla-fabriek zich in Coevorden zou willen vestigen dan wordt dat al lastig”, grapte wethouder Jan Zwiers. “Regeren is vooruitzien en werk in de buurt vasthouden en uitbreiden is heel belangrijk.” Zwiers benadrukt dat de plannen uitvoerig zullen worden besproken met de buurgemeenten. “We werken goed samen binnen de Dutch TechZone en het is zeker niet de bedoeling om elkaar vliegen af te vangen.”Opvallend in het akkoord is ook dat Coevorden niet staat te popelen om eventueel een nieuw azc binnen de gemeente te krijgen. “Natuurlijk helpen we als dat nodig is als er toch weer een enorme instroom zou komen, maar we zeggen wel: laat dan eerst andere Drentse gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. Wij hebben immers al het azc in Aalden, waar het naar volle tevredenheid verloopt”, zegt wethouder Joop Brink. Een eerder plan voor een azc in Oosterhesselen sleepte jaren voort en werd uiteindelijk afgeblazen, maar het zorgde wel voor veel onrust.Het ‘nieuw’ college wil ook met het OV-bureau in gesprek over de routes van de streekbussen. Die rijden sinds een aantal jaren vooral over de provinciale wegen en komen veel minder door de dorpen. “Dat zou wat ons betreft anders kunnen en moeten”, vindt wethouder Jeroen Huizing. “We zien nu haltes waarbij je je kunt afvragen of die nodig zijn. Haal die weg en breng haltes terug in dorpen als Oosterhesselen en Sleen.”