Jaar cel voor vriendin naakt laten lopen met bord ‘hoer’

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 32-jarige man moet een jaar de cel in voor zware mishandeling van zijn vriendin en omdat hij haar vrijwel naakt de straat op stuurde met een bord met de tekst 'hoer' om haar nek.

Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag. De man uit Arnhem moet de vrouw ook 2500 euro schadevergoeding betalen.De man had in het voorjaar van 2014 een paar maanden een relatie met de vrouw uit Hoogeveen. Ze hadden elkaar leren kennen op internet. De Arnhemmer gebruikte cocaïne en werd steeds meer paranoia, vertelde de vrouw later bij de politie.In juni 2014 werd ze meerdere keren zwaar mishandeld door de man. Ze brak onder meer een ruggenwervel en zat onder de blauwe plekken. De Arnhemmer was ervan overtuigd dat de vrouw vreemd ging met de bovenbuurman, ook al ontkende zij dat. Hij dwong haar uiteindelijk om naakt naar buiten te gaan, met alleen een onderbroek aan, en met een bord van piepschuim om haar nek met daarop het woord 'hoer'.Omdat de rechtbank ruggenwervelbreuk niet ziet als zwaar lichamelijk letsel, omdat dat vrij vlot hersteld, valt de straf lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had anderhalf jaar cel tegen de man geëist.De Arnhemmer vertelde tijdens de rechtszaak dat hij dat had bedacht toen de vrouw vroeg wat ze moest doen om hem te laten blijven. Hij beweerde dat hij anders had willen uitmaken. "Vrouwen die vreemdgaan, moeten gestraft worden", aldus de man. Ook zei hij tijdens de rechtszaak dat hij met 'best creatief' vond van zichzelf.Een buurvrouw, die de vrouw angstig en onder de blauwe plekken zag lopen, belde de politie. Terwijl agenten met haar aan het praten waren, kon de Arnhemmer wegkomen. Hij werd later alsnog opgepakt. De man staat bekend als veelpleger. Hij pleegt veel inbraken en diefstallen. Daarvoor zit hij nu de twee jaar durende veelplegersstraf ISD (Inrichting Stelsematige Daders) uit.