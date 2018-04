Rechtbank straft opa alleen voor begluren kleindochter

ASSEN/WESTERBORK - Een 77-jarige man uit Westerbork is veroordeeld tot veertig uur werkstraf voor het begluren van zijn kleindochter, terwijl zij stond te douchen. Ook kreeg hij twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf en een contactverbod.

De rechtbank sprak de man vrij van het betasten van het meisje. Zij stapte in 2016 naar de politie en vertelde dat ze de jaren ervoor, tussen haar twaalfde en haar zestiende seksueel was betast door haar opa en ook door hem was begluurd.De inmiddels 18-jarige vrouw verklaarde dat haar opa haar in de buurt van haar kruis en op haar blote buik had betast toen zij bij hem thuis was en hij bij haar thuis. Dat ontkende de man. Meer bewijs was er niet en daarom is het volgens de rechtbank de mager om de Westerborker te veroordelen.De man heeft zelf verteld dat hij de borsten van zijn kleindochter had aangeraakt, maar omdat het meisje daarvan geen aangifte heeft gedaan, wordt de man ook daarvoor niet gestraft.Wel bekende hij dat hij meerdere keren de badkamer was binnengelopen terwijl het meisje stond te douchen. Zij vertelde bij de politie dat dit een jaar lang af en toe gebeurde en naar haar silhouet keek door de glazen douchedeur heen. Later trok de man de deur open en keek hij meerdere seconden naar het naakte meisje onder de douche.De rechtbank benadrukte dat het gebeurde in een omgeving waar het meisje zich veilig moest kunnen voelen. Ze heeft psychische klachten aan het gedrag van haar opa overgehouden. Hij moet haar een schadevergoeding van 1100 euro betalen.