Unieke fietskaart voor elektrische tweewielers gelanceerd

APPELSCHA - Liefhebbers van elektrische fietsen kunnen vanaf nu met nog meer plezier de weg op. Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in Appelscha reikte vandaag een speciaal e-bike fietsknooppuntenkaart uit aan wethouder Henk van de Boer van de gemeente Ooststellingwerf.

Gebruikers van e-bike kunnen dit voorjaar kiezen voor vier uiteenlopende e-bike routes door de regio. De kaart is mede-ontwikkeld omdat elektrische fietsen een groter bereik hebben dan gewone fietsen. Volgens de makers van de kaart kun je met gemak grotere gebieden doorkruisen en daarom moest er een speciale kaart komen die alle mogelijkheden in beeld brengt.De Vries Kartografie, die de kaart heeft gemaakt, is enthousiast over de productie. "Wij hebben al veel kaarten door heel Nederland mogen ontwikkelen. Deze e-bike fietsknooppuntenkaart is uniek in haar verschijningsvorm. Je ziet de vier verschillende knooppuntenroutes in één oogopslag op de kaart."De routes zijn 53, 57, 58 en 84 kilometer lang. Eén route gaat volledig door Ooststellingwerf. Via die route beleeft de fietser onder andere het Drents-Friese Wold. Andere routes gaan weer door andere delen van Drenthe en Friesland. Die verbinden onder andere Bakkeveen, Noordwolde en Veenhuizen.De kaart wordt uitgegeven op posterformaat. Op de plattegrond zijn naast de routes ook fietsknooppunten, oplaadpunten en attracties weergegeven.