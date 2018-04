Nog één wielrenner Omloop Noordwest Overijssel in ziekenhuis na valpartij

WANNEPERVEEN - Van de vijf wielrenners die afgelopen zaterdag gewond raakten bij de Omloop van Noordwest Overijssel ligt er nog één in het ziekenhuis in Zwolle.

Het 17-jarige wielertalent Frank van den Broek uit Voorhout is flink toegetakeld door de val, meldt RTV Oost . Het ongeluk gebeurde tijdens de wedstrijd van de junioren. Op de Veneweg in Wanneperveen botste een groep fietsers op een stilstaande auto. De koers werd gestaakt door de organisatie.De lijst met verwondingen van Van den Broek, die koerst voor RTV De Bollenstreek uit Lisse, is indrukwekkend. Hij heeft een scheurtje in de milt, gekneusde ribben, een gekneusde long, een gekneusd hart, een lichte hersenschudding, een gebroken elleboog en flink veel schaafwonden en blauwe plekken."Het gaat naar omstandigheden goed met hem", vertelt De Bollenstreek-bestuurslid Sander van Poecke. "Gisteren is hij van de afdeling medium care overgeplaatst naar de kinderafdeling. Ik hoor van zijn moeder dat hij zich misselijk voelt en veel slaapt."De 17-jarige renner is tweedejaars junior. Zijn ploeg beschouwt hem als een groot talent. Van Poecke heeft veel contact met de moeder van de gewonde renner. Ook hij roemt het talent en de instelling van de junior. "De afgelopen tijd liet hij zien dat hij zich in de top van het peloton kan handhaven. Hij reed ook echt uitslagen. Het ging hartstikke goed. We hopen dat hij snel herstelt en dat hij de fiets weer op durft."De grote vraag is natuurlijk hoe dit ongeluk kon gebeuren? Waarom stond de auto zo ver op de weg toen het peloton langs raasde? "Blijkbaar dacht de bestuurder dat hij niet verder de berm in kon", zegt Van Poecke. Het bestuur van RTV De Bollenstreek zit vanavond bij elkaar. Dan komt de val aan bod en bespreekt de ploeg of ze mogelijk stappen gaat ondernemen tegen de organisatie. "Maar op dit moment is het herstel van Frank het belangrijkste", besluit Van Poecke.