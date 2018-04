Historicus Albert Metselaar: Ik ben voor reconstructie boerderijtje op Dwingelderveld

DWINGELOO - Historicus Albert Metselaar uit Hoogeveen pleit voor reconstructie van het historisch boerderijtje op het Dwingelderveld dat gisteren afbrandde.

Het huisje waar schrijver Anne de Vries onder meer werkte aan zijn boek 'De man in de jachthut', werd door brand volledig verwoest. Metselaar hoopt dat het huisje herbouwd wordt."Ik ben voor reconstructie. Als scholen voor de timmerlieden van de toekomst de deuren, ramen, blinden en ander klassiek houtwerk voor hun rekening nemen, als kringloopwinkels gericht op zoek gaan naar meubilair uit de jaren '30, als een tekenaar een bouwtekening maakt aan de hand van foto's en verbouwtekeningen, dan is het verzekeringsgeld toereikend genoeg om hier een prachtige keuterij in oude stijl neer te zetten. Met de nodige elektriciteit natuurlijk, want we willen hem wel weer kunnen gebruiken. Organisatie van het Dwingelderveld, wat denkt u ervan?", vraagt Metselaar zich af."De Vries gebruikte het pand om zich terug te trekken en te schrijven aan zijn boeken. Anne de Vries is een van de iconen van de Drentse schrijverij, door zijn boeken 'Bartje', 'Hilde', 'Reis door de Nacht', de levensroman van Johannes Post, 'de Man in de Jachthut' en nog veel meer. Het pand is afgebrand. Hoe nu verder? Het was al niet meer in oude stijl, maar kunnen we het weer optrekken in oude stijl?", aldus Metselaar.Het bericht van de historicus is op Facebook in korte tijd al meerdere keren gedeeld.