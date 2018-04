Tweede editie Into Nature compacter van opzet

FREDERIKSOORD/HOLTINGERVELD - Kunstliefhebbers kunnen in de zomermaanden weer volop genieten van bijzondere werken in de Drentse natuur. Tussen 1 juli en 16 september vindt voor de tweede keer Into Nature plaats.

Into Nature is een tweejaarlijkse kunstexpeditie door het Drentse landschap met werken van internationaal bekende kunstenaars. Dit jaar is het te zien op twintig locaties in Frederiksoord en op het Holtingerveld. De eerste editie vond in 2016 plaats in het gebied van de Drentsche Aa.Twee jaar geleden was het project niet een onverdeeld succes. Zakelijk leider Annemiek Rens begrijpt dat wel: "Het was toen helemaal nieuw, dus je moet het opbouwen. We hebben uiteraard wat lessen getrokken uit de vorige editie. Zo is de route wat compacter en dat geeft wat meer duidelijkheid."Volgens Rens is het de bedoeling dat de bezoeker elke keer een ander stukje Drenthe met een kunstwerk zien. "De route is wandelend of fietsend af te leggen. De kunstenaars hebben gereageerd op het landschap en daar kunstwerken voor gemaakt, die bezoekers dan tegen gaan komen."De meeste kunstenaars zijn eerst naar Drenthe gekomen om zich te laten inspireren. Ze reageren met hun kunstwerken allemaal op hun eigen manier op de natuur. "Zo is er een Afrikaanse kunstenaar, Herve Youmbi, die bij een hunebed was en helemaal 'flabbergasted' was. Hij gaat daar een kunstwerk bij plaatsen dat over Afrikaanse grafrituelen gaat. Zo ontstaat er een internationale link", zegt Rens.Een andere kunstenaar, de Argentijn Adrián Villar Rojas, gaat traditionele Argentijnse vogelhuisjes ophangen. "In de hoop daar Drentse vogels in te krijgen en te laten nestelen", glimlacht Rens.De kunstroute door het Drentse landschap is niet gratis. “Into Nature is een enorm kostbaar project om te realiseren, dus we kunnen de toegang niet helemaal gratis doen. Maar we bieden een heel mooi programma aan voor 15 euro per ticket.”De kunstwerken zijn tijdelijk. Na 16 september verdwijnen ze weer uit het landschap.