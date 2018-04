Automobiliste overleden na ernstig ongeluk in Roden [update]

Een automobiliste verongelukte in Roden (foto: Van Oost Media)

RODEN - Op de N372 vlakbij afslag Westeresch in Roden is vanmiddag een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De automobiliste kwam door nog onbekende reden op de verkeerde weghelft terecht en botste daar frontaal op een andere auto.

De vrouw overleed ter plaatse. De man die frontaal met haar botste, raakte zwaar gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn in totaal vier auto's betrokken geraakt bij het ongeluk. Een busje en een andere auto botsten na het ongeluk op de auto van de vrouw. De bestuurders van deze voertuigen bleven ongedeerd.Bij het ongeluk werden voertuigen van politie, brandweer en ambulancezorg ingezet. De N372 is afgezet vanwege onderzoek naar het ongeluk.