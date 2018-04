'Lerarentekort in Drents speciaal onderwijs problematisch'

ASSEN - Het tekort aan leraren is een landelijk probleem en sijpelt in alle lagen van het onderwijs door. Ook het voorgezet speciaal onderwijs kampt ermee. Leerlingen zitten soms noodgedwongen dagen thuis, omdat er geen invallers zijn.

Scholen hebben vandaag duizenden handtekeningen aan de Tweede Kamer aangeboden om aandacht te vragen voor de kwestie.Ook de Renn4-scholen in Drenthe ondervinden problemen met het tekort aan bevoegde leraren. Ingrid Cornelissen, directeur van zes Renn4-scholen in Drenthe: "Ook op onze scholen is het moeilijk om leraren te krijgen. Het komt regelmatig voor dat we geen vervanger hebben en dat leerlingen de lessen niet kunnen volgen. En in het ergste geval worden leerlingen naar huis gestuurd. Bij de recente griepgolf bleven complete klassen thuis en leek de school leger dan vol."Soms moeten de Drentse Renn4-scholen noodgedwongen met detacheringsbureaus werken. Cornelissen vertelt dat ze soms plaatsvervangende schaamte krijgt. "Je wilt dat leerlingen naar school toe gaan. Je zet dus alles op alles dat er docenten geworven worden. We doen van alles om het probleem in te dammen.”Een oorzaak voor het lerarentekort noemt Cornelissen onder andere de vergrijzing. "Maar er is ook minder uitstroom bij de pabo's. En soms is leraar zijn een onaantrekkelijk beroep, vergeleken met andere hbo-geschoolde diensten. Daarnaast is de werkdruk erg hoog."