OM eist jaar cel voor helpen graafmachinebende

ASSEN - Tegen een 41-jarige man uit Fluitenberg is één jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist voor betrokkenheid bij de graafmachinebende in Assen. Die hield zich tussen 2014 en begin 2016 bezig met grootschalige oplichting via Marktplaats.

Ze boden dure trekkers en graafmachines aan en als kopers betaalden, leverden ze niks. Mensen uit heel Nederland werden door de bende voor duizenden euro’s gedupeerd. Meer dan zeventig van hen stapten naar de politie. Tegen hoofdverdachte Franz I. eiste het Openbaar Ministerie (OM) vorige week zes jaar cel.De man uit Fluitenberg was samen met zijn vriendin (44) betrokken bij de zaak. Tegen haar eiste het OM 240 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijke celstraf. Het stel zat in geldnood en de vrouw stelde daarom haar rekeningnummer beschikbaar aan de bende, vertelde ze bij de politie. De leiders zetten die bij enkele advertenties. Haar 44-jarige vriend pinde vervolgens in opdracht van Franz I. het geld en bracht dat naar de bendeleider toe.Uiteindelijk maakten zes gedupeerden geld over naar de rekening van de vrouw. In totaal werd een bedrag van 27.000 euro gestort en weer gepind door haar vriend. Zelf kregen de twee een kleine vergoeding van de bende voor hun hulp. De officier van justitie eiste dat de twee het geld dat ze hebben ontvangen terugbetalen aan de gedupeerden.De officier ziet de vrouw als 'geldezel' en haar vriend als ‘casher’. Binnen de bende waren er meer die die rollen vervulden. Behalve aan oplichting maakten ze zich daarmee ook schuldig aan lidmaatschap van een criminele organisatie, stelt de officier.Dat geldt volgens hem niet voor de 58-jarige broer van hoofdverdachte Franz I. Wel maakte die Assenaar zich schuldig aan één geval van oplichting. Daarvoor eiste de aanklager honderd uur werkstraf tegen de man. Hij stelde meerdere keren zijn woonwagen ter beschikking aan de leiders van de bende .Tegen drie andere verdachten uit Assen en Groningen eiste het OM straffen tot vijftig uur werkstraf. Hun rol was kleiner. Daarom stonden zij terecht bij de politierechter.De rechtbank doet op 17 mei uitspraak in de zaken van tien verdachten die de afgelopen week terechtstonden. De politierechter doet op 22 mei uitspraak.