2,5 jaar zitten voor witwassen, drugs en wapen

ASSEN/NOORDWOLDE - Een 51-jarige voormalige inwoner van Assen moet 2,5 jaar de cel in voor onder meer het bezit van 31 kilo hennep en witwassen. Ook werd op 15 maart 2016 een doorgeladen pistool onder zijn matras gevonden.

De man woonde toen in Noordwolde bij zijn vriendin. De politie startte begin 2015 een onderzoek tegen hem en zijn halfbroer (47) uit Assen, omdat er tips binnenkwamen dat de twee in de hennephandel zaten.De man had allerlei spullen waarmee een hennepkwekerij opgezet kon worden. De man, die tot voor kort in Assen woonde, maar onlangs naar Oosterwolde verhuisde, vertelde dat hij helemaal niet in hennep handelde. De enorme hoeveelheid was gebracht door anderen, zodat hij er CBD uit kon halen, een stof die als pijnstiller wordt gebruikt in het alternatieve circuit.Uit een financieel onderzoek van de politie bleek dat de man bijna geen legale inkomsten had, maar dat er wel ruim 78.000 euro contant op zijn rekening was gestort tussen 2014 en 2016. Ook reed hij in een BMW waarvan hij de herkomst niet kon verklaren. Over het geld zei de man dat hij dat had verdiend met handel in trekkers en machines in het buitenland. De rechtbank geloofde dit niet, omdat er geen bewijs voor is.Volgens de rechtbank lijkt het er sterk op dat de man op een professionele manier betrokken was bij grootschalige hennephandel. De ruim 78.000 euro die hij illegaal heeft verdiend, moet hij van de rechtbank terugbetalen aan de staat.Zijn halfbroer is uiteindelijk niet vervolgd voor hennephandel. Wel voor witwassen, omdat hij bijna 30.000 euro contant geld thuis had liggen en 46.000 euro op zijn rekening had staan, waarvan de herkomst onbekend was. Hij is veroordeeld tot een half jaar cel.Ook hij verklaarde te handelen in het buitenland, maar kon het niet bewijzen. De rechtbank heeft bepaald dat hij bijna 70.000 euro moet terugbetalen aan de staat.De straffen zijn gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie.