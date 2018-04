Deel dit artikel:











Valthe hoopt op herstel Valtherschans: Ze hebben hier echt tegenover elkaar gestaan Nienke Voskuilen biedt haar onderzoek aan aan de reïncarnatie van de bisschop van Münster. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

VALTHE - De gemeente Borger-Odoorn en Plaatselijk Belang Valthe gaan opnieuw proberen om de Valtherschans bij het dorp weer zichtbaar te maken. Een eerdere poging in 1992 strandde, maar de partijen willen een nieuwe poging wagen vanwege het historische belang.

Geschreven door Steven Stegen

Aan de rand van het huidige Valthe werd bij de Valtherdijk in 1621 opdracht gegeven het verdedigingswerk op te bouwen. Studente landschapsgeschiedenis Nienke Voskuilen van de Rijksuniversiteit Groningen deed onderzoek naar de schans en de route. “Het was toen een belangrijke route tussen Drenthe en Westerwolde. Je kon hier van Valthe door het veen richting het klooster in Ter Apel.”



De route van deze langst bekende veenbrug van 12 kilometer was niet alleen goed voor de onderlinge contacten. “Elk voordeel heeft z’n nadeel. Als reizigers er langs kunnen, dan kan de vijand dat ook. Daarom is er bij Valthe een schans aangelegd om de vijand tegen te houden. Men heeft hier tegenover elkaar gestaan. Of er ook daadwerkelijk slachtoffers gevallen zijn, dat weet ik niet”, zegt Voskuilen.



Oorlog

Wel is duidelijk dat de bisschop van Münster in 1665 de oorlog verklaarde aan de Nederlanden. Het lukte de bezetter om het klooster in Ter Apel te veroveren. Maar de troepen die via de Valtherdijk naar Drenthe door wilden stoten werden bij Valthe gestopt door zo’n 50 musketiers, geholpen door burgers uit het dorp.



Voorzitter Rinus van Venrooij van Plaatselijk Belang Valthe juicht het toe als de Valtherschans weer zichtbaar in het landschap kan worden gemaakt. “We hebben al heel veel gedaan rond het voormalige station. De Valtherschans zou een mooie toevoeging zijn, goed voor het toerisme in ons dorp en de regio."