Deel dit artikel:











​Oude vuilnisbelt in Emmen moet wielrenwalhalla worden De voormalige vuilnisbelt in Emmen (foto: Persbureau Martin Laning)

EMMEN - De voormalige vuilnisbelt in Emmen, een van de hoogste plekken van onze provincie, krijgt waarschijnlijk een facelift. De bedoeling is dat de 45 meter hoge 'berg' gebruikt gaat worden als trainingsplek voor wielrenners.

Twee lokale ondernemers hebben daarvoor een plan bij de gemeente neergelegd. Zij willen onder meer een asfaltpad naar de top aanleggen, dat aansluit op het wegennet aan de andere kant. Wielrenners kunnen hierdoor trainen op Emmens eigen berg. Op de top komt een pleisterplaats met terras. De facelift van de voormalige vuilnisbelt gaat ruim 1 miljoen euro kosten en moet nog dit jaar uitgevoerd worden.



De in 1984 gesloten vuilnisbelt werd eind jaren negentig omgetoverd tot een natuurgebied met wandelpaden en een houten trap naar boven. De schelpenpaden zijn inmiddels grotendeels overwoekerd met gras en de trap is deels weggerot. De gemeente Emmen ziet de plannen wel zitten maar kan geen duidelijkheid geven over een eventuele financiële bijdrage.