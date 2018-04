Midden-Drenthe vormt college met PvdA, VVD, CDA en Gemeentebelangen

BEILEN - Het is informateur Wietze van der Zwaag gelukt een college te vormen met de PvdA, VVD, CDA en Gemeentebelangen in de gemeente Midden-Drenthe.

Afgelopen vier jaar zaten de PvdA en het CDA ook al in het college. In de nieuwe samenstelling heeft de CU plaatsgemaakt voor de VVD en Gemeentebelangen. Fractievoorzitter van de PvdA Dirk Jasper Keegstra: "Ik ben blij dat we eruit zijn en dat we als PvdA weer mee kunnen doen."Informateur Van der Zwaag heeft drie gespreksrondes gehouden waarop hij zijn advies heeft opgesteld. Dat het CDA weer aansluit bij de PvdA is geen verrassing. Beide partijen waren positief over de samenwerking van afgelopen vier jaar.De VVD en Gemeentebelangen zijn de nieuwkomers. De lokale partij Gemeentebelangen vormde altijd de oppositie en komt hierdoor voor het eerst in het college. Erjen Derks, die tot onlangs voor de D66 in de gemeenteraad zat, is wethouderskandidaat voor de partij.Keegstra van de PvdA is niet bang voor de verschillen tussen de partijen in de coalitie. "De gesprekken zijn open en constructief geweest. Natuurlijk zijn er inhoudelijke verschillen, maar er moet iets van te maken zijn."Donderdag 12 april komt het voorstel in de gemeenteraad. Dan wordt ook bekend gemaakt wie de inhoudelijke gesprekken tussen de vier partijen gaat leiden.