Zeven tips over aanranding 15-jarig meisje na uitzending Opsporing Verzocht [update]

EMMEN - De politie heeft tot nu toe zeven tips ontvangen over de aanranding van een 15-jarig meisje door een man in de trein van Emmen naar Coevorden.

De aanwijzingen kwamen binnen na de uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht. "Er zaten goede tips tussen die het rechercheren meer dan waard zijn", aldus de politie.Het meisje werd op 5 februari aangerand in de trein. Een man kwam bij haar zitten in een vierzits. Hij greep haar vast en probeerde haar te zoenen. Ook greep hij het meisje in haar kruis.Toen het meisje om 17.53 uur uitstapte, volgde de man haar ongemerkt naar de fietsenstalling. Daar randde hij haar opnieuw aan. Pas toen zij wegrende, was ze van haar belager af."De jongeman is vermoedelijk tussen de 20 en 25 jaar oud, lijkt kalend en had in elk geval op die bewuste dag een zwart sikje. Hij is slank van postuur, tussen 1.65 en 1.70 meter lang en heeft een getinte huidskleur en bruine ogen. Volgens het slachtoffer heeft hij een grote neus en is hij mogelijk afkomstig uit het Midden-Oosten", aldus Opsporing Verzocht De recherche zoekt getuigen en roept mogelijke andere slachtoffers, van dezelfde man, op zich te melden.